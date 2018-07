Morgan Stanley ootab uut korrektsiooni

USA investeerimispank Morgan Stanley näeb turul ohu märke – ralli hakkab läbi saama ja pigem tasub end korrektsiooniks valmis panna.

„Müük on alles alanud ja see korrektsioon saab olema suurim alates sellest, mida me veebruaris nägime,“ kirjutasid Morgan Stanley aktsiastrateegid. „Sellel võib olla suurem negatiivne mõju keskmisele portfellile, mis on keskendunud tehnoloogiale, mitte-esmatarbekaupadele ja väiksema turuväärtusega ettevõtetele.“

Seekordne tulemuste hooaeg on pika tõusuperioodiga harjunud investoritele tõeline tuleproov: kuigi Bloombergi andmetel on seni oma tulemused avaldanud ettevõtetest 85% analüütikute ootusi ületanud, siis ralli pole kerge tulema. Facebooki, Netflixi, Twitteri ja teiste tehnoloogiaaktsiate ootustele allajäämine ja sellele järgnenud valus kukkumine on investorid ära hirmutanud. Meenutuseks: peale tulemuste avaldamist langesid aktsiad viiendiku võrra ning pole enam õiget hoogu üles saanud. Seda enam, et praegu räägitakse aina enam kahanevast globaalsest majanduskasvust ning tehnoloogiaettevõtted ise, eesotsas Facebookiga on öelnud, et ei suuda viimaste aastate kaelamurdvas tempos käibeid-kasumeid kasvatada. Morgan Stanley võtab märke aga veelgi tõsisemalt ning peab toimuvat signaaliks, et ralli hakkab läbi saama.

Lisaks suurtele tehnoloogiaaktsiatele teeb investeerimispankuritele muret harukordne areng soodsama valuatsiooniga aktsiates: kui tavaliselt ostetakse need heade tulemuste peale kiiresti üles, siis sellel tulemuste hooajal on huvi nende vastu üsna leigeks jäänud. „Võib-olla see peegeldab arusaama, et kuigi tulemused on suurepärased, siis see võib tähistada ka tippu,“ kirjutasid Stanford C. Bernsteini analüütikud.