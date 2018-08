Emissiooniskandaal Volkswagenit ei pidurdanud

Saksa autohiid Volkswagen teatas, et hoolimata emissiooniskandaali tõttu tasutud trahvist oli ettevõte eelmises kvartalis kasumis ja kasvas ka käive, vahendab MarketWatch.

Volkswageni puhastulu oli möödunud kvartalis 3,23 miljardit eurot, aasta varem oli see 3,04 miljardit eurot. Puhastulu on lõplik ehk maha on arvestatud juba ka 1,6 miljardi euro suurune trahv, mida Volkswagen pidi tasuma heitgaasinäitudega manipuleerimise eest. Analüütikud olid oodanud 3,21 miljardi euro suurust netotulu.

Volkswageni juht Herbert Diess ütles, et vaatamata headele tulemustele ei saa ettevõte siiski loorberitele puhkama jääda. Seda eriti nüüd, kui septembris hakkab kehtima Euroopas uus emissiooniregulatsioon WLTP (worldwide harmonized light vehicle test procedure), mis oma olemuselt on heitgaaside testimise standard. 2015. aastal selgus, et Volkswagen on esitanud diiselmootoriga autode puhul petuemissioone, paigaldades autodele tarkvara, mis näitab neid tegelikust väiksemana.

„Peame valmistuma muutlikuks teiseks poolaastaks eriti just WLTP tõttu,“ märkis Volkswageni finantsjuht Frank Witter.