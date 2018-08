Tesla ehitab Hiinasse miljarditehase

Äripäev 01. august 2018, 12:48

Elektriautotootja Tesla Inc plaanib investeerida 5 miljardit dollarit Hiinasse tehase ehitamiseks, kirjutab Bloomberg.

Selle nädala alguses kirjutas Wall Street Journal, et Tesla peab läbirääkimisi Saksamaa ja Hollandi ametivõimudega, et ehitada valmis ka Tesla Euroopa Gigatehas. Väidetavalt on ettevõte rääkinud kahe Saksamaa liidumaaga, kus gigatehase rajamisel toimuks ühe katuse all autode ja akude kokkupanek.