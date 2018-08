Mida tegid maailma suurimad ettevõtted investori rahaga?

Äripäev 03. august 2018, 16:24

Värske triljonifirma Apple suutis kümne aastaga talle usaldatud 1000 dollarist teha enam kui 9000 dollarit, kuid Apple pole sugugi parim aktsia, mida viimased kümme aastat taskus hoida tasus.

Neile järgneb „pesamuna“ – sest kahte praegu maailma suurima turuväärtusega ettevõtet, Alibabat ja Facebooki polnud kümme aastat tagasi börsilgi. Facebook, mis 2012. aastal IPO ajal maksis 33 dollarit, on tänaseks tõusnud 176 dollarile ning investori portfell kasvanud selle rehkenduse järgi 5340 dollarile. Temast ei jää palju maha Google´i emafirma Alphabet: portfell viiekordistus kümne aastaga, 5234 dollarile. Microsoft aitas investori tulud sama ajaga neljakordistada. Kui teised ettevõtted – Johnson & Johnson, Berkshire Hathaway, Alibaba ja JPMorgan Chase – aitasid investori vara ligikaudu duubeldada, siis Exxon Mobil on hea näide selle kohta, miks pikaajaline investor pole alati lihtne olla: kümme aastat tagasi ettevõttesse paigutatud 1000 dollarist on tänaseks järel vaid 993 dollarit. Kui neist kõigist lahutada inflatsioon, portfelli haldustasud ja teenustasud ning otsa liita võimalikud dividendid, siis pilt veidi muutuks.

Siinkohal tuleb aga silmas pidada, et viimased 10 aastat on börsil väldanud vaat et peaaegu katkematu pulliturg ja kasvava majanduse tingimustes on ettevõtte väärtust kasvatada teinekord oluliselt lihtsam kui kriisi ajal. Mis jääb järele Facebookist ja Alibabast, mis pole veel börsil kriisi läbi teinud, näitab tulevik.