Ülisuur order pani bitcoini kukkuma

Pärast mitu nädalat kestnud taastumist on bitcoin jälle kiiresti odavnema hakanud, kirjutab MarketWatch.

Bitcoini hind kukkus neljapäeval 7290 dollarini, täna kaupleb krüptovaluuta 7400 dollari juures. Nädalaga on bitcoin odavnenud kokku ligi 15 protsenti.

Tundub, et languse põhjuseks võib olla üksainus müüa. Reedel tegi Hongkongi krüptovaluutade vahetusbörs OKEx avalduse, milles märgiti, et nende kaudu on müüdud 420 miljoni dollari eest bitcoini. „Väga suur tõusule panustav positsiooni sundlikvideeriti 31. juulil. Ainuüksi selle orderi suurus võis tekitada taolise hinnalanguse,“ teatas OKEx.

CoinMarketCapi andmetel on OKEx mahtudelt maailma suuruselt teine krüptovaluutade vahetusbörs. Ühe päeva jooksul vahetab omanikku miljardi dollari väärtuses bitcoini.

Negatiivselt mõjutasid bitcoini ka UBS panga analüütikud. Nende sõnul ei sobi bitcoin globaalse maksesüsteemi rolli. „Me oleme leidnud, et praegusel kujul on bitcoin liiga ebastabiilne ja piiratud. Selle tõttu pole võimalik seda globaalses maksesüsteemis kasutada,“ kirjutati raportis.

UBSi analüütikud ütlesid, et terve USA rahamassi katmiseks on vaja, et bitcoini hind tõuseb 213 000 dollarini.