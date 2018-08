Snapchat kaotas kasutajaid

Ainult tellijale

Äripäev 08. august 2018, 12:27

Tehnoloogiaettevõte Snap teatas teises kvartalis esimest korda seitsme aasta jooksul kasutajate arvu vähenemisest.

"Põhjus oli peamiselt väiksem kasutamissagedus, mille tekitas meie uus disain," ütles Snapi juht Evan Spiegel. Tema sõnul hakkab disain aga juba esimesi positiivseid tulemusi andma. Eriti on näha seda vanemate kasutajate hulgas, kes on hakanud rakenduses rohkem aega veetma.

Pärast tulemuste avaldamist teisipäeva õhtul teatas oma investeeringust ettevõttesse Saudi prints Alwaleed, kes investeeris oma ettevõtte Kingdom Holding Company kaudu 250 miljonit dollarit. Tema portfelli kuulub veel Twitter, Lyft ja JD.com.

"Snapchat on maailma kõige innovatiivsem sotsiaalmeediaplatvorm ja me usume, et ta on oma potentsiaaliga seni vaid pinda kraapinud," ütles prints Alwaleed.

Snapi aktsia hind tõusis pärast tulemuste avaldamist 12% võrra, 14,70 dollarini. Kuid pärast pessimistlike prognoose kasutajate arvu kohta langes hind 13,12 dollarile.

Snap pole sotsiaalmeedia vallast ainus ettevõte, kelle kasutajate arv on viimasel ajal valmistanud pettumuse. Facebooki aktsia kukkus hiljuti üle 20%, kuna kasutajate arv ei vastanud investorite ootustele.