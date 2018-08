Turg kahtleb Tesla börsilt lahkumises

Ainult tellijale

Kaspar Allik 08. august 2018, 15:19

Ainult tellijale

Tesla börsilt ära viimiseks oleks tarvis üle 70 miljardi dollari. "Rahastus kindlustatud," säutsus ettevõtte juht Elon Musk Twitteris, turg teda aga ei uskunud.

Kirjas töötajatele selgitas Musk olukorda. "Me teeme seda sellepärast, et luua ettevõttele parim keskkond töötamiseks," ütles Musk. Ta lisas, et aktsiahinna suured kõikumised on Tesla töötajatele, kes on kõik Tesla aktsionärid, väga häirivad. Pidev tähelepanu paneb Teslale surve teha parim praeguse kvartali tulemuste jaoks, mis aga ei pruugi olla parim ettevõtte jaoks pikaajaliselt.

Pole saladus, et Muskil kriitikute jaoks piisavalt kõva närvi ei paista olevat. Pärast kvartalitulemuste avalikustamist maikuus teatas Musk, et kui investorid aktsia volatiilsuse pärast muretsevad, ei peakski nad aktsiaid omama.

Ajaloo suurim tehing

Tesla börsilt ära viimine oleks ajaloo suurim väljaost. Viimase sellise suurusega tehingi tegi õlletootja AB InBev, kes laenas 75 miljardit dollarit SABMilleri ostuks, mille hulgas oli 40 miljardi dollari ulatuses sildlaene 21 pangalt. Kuid Tesla ei vasta tüüpilisele profiilile ettevõttest, kes sellist laenu oleks võimeline saama. Üks olulistest omadustest oleks suur ning püsiv rahavoog.

Autotootja on kaotanud raha igal aastal alates börsile tulekust. Ning viimase Model 3 tootmiseks on kulunud miljardeid dollareid, et tootmise kitsaskohti eemaldada. Ei Muski säuts Twitteris ega kiri töötajatele ei anna vihjet, kuidas tehingut rahastataks.

Skeptiline turg

"Turg ei usu temasse," ütles David Kudla, Mainstay Capital Managementi juht, kes on Tesla aktsia lühikeseks müünud. "Tema usaldusväärsus on mitme asjaga seoses kahtluse alla sattunud. Kui see ütlus oleks tõsiseltvõetav, võiks eeldada, et aktsia hind läheb 420dollarilisele hinnale lähemale, kui see on praeguseks juhtunud."

Teate peale kerkis Tesla aktsia 11 protsenti, sulgudes 379 dollaril. Ehk ligikaudu 10 protsenti madalamal 420 dollarist, millelt Musk teatas, et ettevõtte välja ostab.

Säärane suurtehing vajaks ka rämpsvõlakirjade turu külastamist, kus Tesla on põlu alla sattunud. Tesla võlakirjad uudise peale küll kerkisid, kuid 92,4 sendile dollari kohta, mis näitab samuti investorite seas pessimismi. Kui tehing tõesti toimuks, teeniksid investorid iga dollari kohta 101 senti.

Avalikkuse müra

Musk on kaua meedia ja investorite tähelepanu üle nurisenud. 2015. aastal Bloombergile antud intervjuus rääkis ta, milliseid eeliseid annab Space Xi juhtimine avalikkuse tähelepanu alt eemal ning väljendas enda pahameelt, et Tesla 2010. aastal börsile tõi.

"Avalikku ettevõtet ümbritseb palju müra ning inimesed kommenteerivad pidevalt aktsia hinna ning väärtuse üle," ütles Musk toona.

Musk viitas ka Space Xile kui mudelile, kuidas Teslat omada saaks. Twitteris tehtud säutsu järgi loodaks eraldi fond, mis laseks praegustel investoritel aktsiad alles hoida. Aktsionäridel oleks võimalik aktsiaid müüa või osta iga kuue kuu tagant.

"Musk ei taha juhtida avalikku ettevõttet," ütles Gene Munster riskikapitalifirmast Loup Ventures. "Me pakume, et tõenäosus on üks kolmest, et ta sellega päriselt hakkama saab."

Musk omab ligikaudu 20 protsenti Teslast, insaiderid omavad 5 protsenti, jaeinvestorid 12 protsenti ning ülejäänud 62,2 protsenti on institutsioonide käes.