Hiina toll pärsib USAs valmistatud maasturite importi

Saksa autotootja Daimleri kinnitusel on kontserni USAs valmistatud linnamaasturid sattunud Hiina tolli karmistatud uurimise alla, kirjutab Reuters.

Shanghai tolli väitel on Ameerika Ühendriikides Alabama osariigis 4. maist kuni 12. juunini valmistatud Mercedes-Benzi GLE ja GLS seeria sõidukite piduritel avastatud ohtlik viga. Daimleri pressiesindaja sõnul on firma pidamas võimudega läbirääkimisi lahenduse leidmiseks. Samas ei avaldanud ta aga mõjutatud sõidukite arvu ning toonitas, et tegemist on "puhtalt tehnilise probleemiga".

Juunis hoiatas Daimler investoreid tänavuse võimaliku kasumilanguse eest, tuues põhjuseks just nimelt Ühendriikide ja Hiina vahelise kaubandusheitluse, mis ohustab kontserni USAs asuvat tootmist. Alles aasta alguses prognoosis firma tulemuse paranemist võrreldes mulluse kasumisaagiga.

Kolmapäeval teatas Peking, et vastab taaskord USA sammudele ning kehtestab 25% tariifid paljudele USAst saabuvatele kaupadele, nt terasetoodetele ja autodele.