Kaubanduspinged panid nafta järsult odavnema

Eilne Hiina ja USA kaubanduspingete teravnemine pani nafta hinna järsult langema, vahendab Reuters.

Brenti toornafta odavnes eile enam kui 3 protsenti ja WTI kaotas 3,2 protsenti. Täna on hinnad stabiliseerunud ning barreli hind on vastavalt 72,52 ja 67,02 dollarit.

Hiina teatas eile, et kehtestab 16 miljardi dollari ulatuses USA kaupadele 25protsendilised imporditariifid. Sinna hulka kuuluvad kütuse-, auto ja meditsiinitooted.

Kaubanduspingete teravnemine mõjutab globaalseid turge ning investorid kardavad, et Hiina või USA majanduse aeglustumine vähendaks nõudlust toorainete järele.

Praegu pakub hindadele mõningast tuge asjaolu, et USA uuendas Iraani-vastaseid sanktsioone. Enne novembrit need sanktsioonid Iraani naftatööstust ei mõjuta, aga USA president Donald Trump on öelnud, et võimalikult paljud riigid peaksid Iraanist nafta importimise ära lõpetama.

USA Energia Informatsiooni Administratsioon teatas, et kohalikud naftavarud vähenesid viimasel nädalal 1,4 miljoni barreli võrra. Analüütikud ootasid 3,3 miljoni barreli suurust vähenemist.