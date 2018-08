Kaubanduspinged survestavad ka Euroopa aktsiaid

Mait Kraun 09. august 2018, 13:25

Frankfurdi börs https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180809/BORS/180809713/AR/0/AR-180809713.jpg

Ka Euroopa aktsiaturud on täna langemas ning peaaegu iga sektor on miinuses, sest geopoliitilised pinged on teravnenud, vahendab CNBC.