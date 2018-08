OEG vaidlustas aktsiakapitali suurendamise keelu

Ainult tellijale

OEG vaidlustas Harju maakohtu otsuse, mille järgi keelati 3. augustil ettevõtte aktsiakapitali suurendamine, selgub börsiteatest.

Juuni lõpus otsustas Olympic Entertainment Group aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul anda võimalus suurendada ettevõtte aktsiakapitali aktsiaoptsiooniprogrammi jaoks kuni 2,8 miljoni euro võrra ja mitterahaliste sissemaksetega veel kuni 10 miljoni euro võrra.

3. augustil sai OEG kohtumääruse, millega keelati kontserni aktsiakapitali suurendamine aktsionäride üldkoosolekul vastu võetud punktide alusel.

Trigon Asset Managementi partner Veiko Visnapuu ütles toona, et OEG teates avaldatud muudatuste eesmärk on selge: nad üritavad aktsiate emiteerimise kaudu viia oma osaluse üle 90 protsendi, et selle abil käivitada ema ja tütre ühinemist. "See on tagaukse kasutamine, see on alatu, aga meie poolt oodatud," ütles ta. "See jätkab nende praegust käekirja – Novalpina tahab kompromissi asemel kohut käia."