Pole enam oma: sakslaste kätesse läinud Monsanto sai hiidtrahvi

Äripäev 13. august 2018, 14:02

Põllumajanduskeemiat tootev USA ettevõte Monsanto ei saanud kohtus õigust: kohus otsustas, et nende taimekaitsevahend põhjustab vähki. Otsus tuleb mõni nädal peale seda kui jõustus ostutehing, millega Monsanto liitub saksa suurkontserni Bayeriga.

Monsantole mõisteti 289 miljoni dollari suurune trahv, kuid märgiline on kohtuotsus seetõttu, et avab ukse teiste sarnaste süüdistuste jaoks. 66 miljardi dollari eest Monsanto omandanud Bayeri aktsiad kukkusid Frankfurdi börsil enam kui 10%, 83 euro ligi, sest investorid kardavad, et edasised vaidlused võivad ettevõttele kalliks maksma minna.

„Investorid kardavad, et sellest võib tulla Lipobay 2.0,“ ütles Baader Bank AG analüütik Markus Mayer Bloombergile. Mõni aasta tagasi pidi Bayer kolesteroolitableti Lipobay skandaali tõttu maksma 1,1 miljardit dollarit.