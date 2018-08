Valuutakriis paneb Euroopa pangad raskesse seisu

Koos Türgi liiriga langusse läinud Argentiina peeso ja Lõuna-Aafrika rand panevad veelgi kehvemasse seisu Lõuna-Euroopa pangad, mis on avatud areneva majandusega riikide riskidele.

Riskide laienemise keskuste all tuleb silmas pidada Hispaania, Prantsuse ja Itaalia panku, mis on lisaks Türgis välisvaluutas antud laenudele avatud riskidele ka Argentiina ja Lõuna-Aafrika suunal, kirjutab Reuters. Nii rand kui peeso tegid esmaspäeval läbi korraliku languse.

See lisandub senistele muredele, mis olid Euroopa keskpangal seoses pankadega nagu BBVA, UniCredit ja BNP Paribas. Lõuna-Euroopa pangad on erinevates valuutades andnud Türgi suunas laene pea 140 miljardi dollari eest.

Peamine probleem on Türgis pankadega, mille liirivälised nõuded juba ammu ei ulatu välisvaradeni, kirjutab Finandial Times. Kuni 2009. aastani olid need enam-vähem tasakaalus, aga praeguseks on lõhe kasvanud 80 miljardi dollarini. Kui liir jätkab praegust kurssi allapoole, on vähetõenäoline, et välispartnerid oleksid nõus dollarites või eurodes nomineeritud laene lihtsalt uutega asendama.