LHV teenis juulis kopsaka kasumi

LHV teenis juulis korraliku kasumi ning finantsplaanist ollakse ees, kirjutas ettevõte börsiteates.

LHV teenis juulis puhaskasumit 2,4 miljonit eurot. Sellest 1,8 miljonit moodustas LHV Panga ning 0,7 miljonit LHV Varahalduse kasum.

„Juulikuu tulemused olid tugevad, pangaga liitus ligikaudu 2300 uut klienti. Kõik peamised ärimahud on kasvamas. Tulude osas edestame finantsplaani kõigi suuremate äriüksuste lõikes. Kulud jäävad plaanitust madalamaks,“ rääkis LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu. Ta lisas, et krediidikvaliteet püsib hea ning põhjalikuma jälgimise all on üksikud kliendid.