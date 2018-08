Hiina Tencent valmistas pettumuse

Ainult tellijale

Hiina tehnoloogiaettevõte Tencent üllatas investoreid esimese kasumi langusega viimase kümne aasta jooksul.

Hiina tehnoloogiahiiu kasumi languse põhjustas nende mängude segment. Nimelt ei saadud riigilt uusi mängulube. Tencent vajab uut sisu, et leida uusi kasutajaid ning neid enda WeChati platvormil hoida. Selle kaudu müüakse mängusiseseid tooteid ja reklaami enam kui miljardile kasutajale. Mängude blokeerimine Hiinas ning sellenädalane populaarse mängu Monster Hunter eemaldamine hirmutab investorid ettevõttest eemale.

„Tulemused olid väga halvad,“ kommenteeris Pacific Epochi analüütik Benjamin Wu. “Fakt, et Monster Hunter maha võeti, näitab, et isegi Tencent ei ole riigi tegevusele immuunne.“

Hiina võib blokeeringud septembris eemaldada, kommenteeris Wu. Kuid isegi kui sellega algust tehakse, võib protsess võtta kuid. See ei tähenda omakorda head Tencenti järgmisele kvartalile.

Pikaajaliselt on Wechati näol tegemist aga tugeva varaga. Mängukeskkond on seotud sõnumite saatmise teenuse ning reklaamiäriga.

Igakuiste kasutajate arv tõusis Wechatil 10 protsenti, 1,06 miljardi kasutajani. Reklaamikäive tõusis kvartalis 39 protsenti.

„Nad on mures enda põhiäri pärast ning otsivad uusi kasvuvõimalusi,“ ütles Haoting International Securities Co. analüütik Billy Leing. „Järeldus on, et mängude müük hakkab langema ning vaja on uusi kasvuärisid.“