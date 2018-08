Lennuõiguslased lähevad Ryanairi vastu kohtusse

Äripäev 15. august 2018, 16:22

Euroopas streigilainega rinda pistval Ryanairil terendab uus peavalu – Saksamaa lennnureisijate organisatsioon Flightright kaebab Iiri odavlennufirma streikide pärast kohtusse ning nõuab ärajäänud reiside eest kahjutasu.

Flightright kaebas Ryanairi Frankfurt am Meini kohtusse ning nõuab reisijatele ärajäänud lendude eest kahjutasu. „Me võitleme selle nimel, et lennureisijad oma õigused saaksid ning et nad end Ryanairi ühepoolsest õigusest arusaamisest hirmutada ei laseks,“ rääkis Flightrighti jurist Oskar de Felice Handelsblattile. Flightrighti seisukoht on, et Ryanair põhjustas streigid oma aastatepikkuse palgadumpingu ja halva palgaläbirääkimise tavaga ning seetõttu on Ryanair ise süüdi, et personal streigib, ning peab seetõttu reisijatele kahju hüvitama, vahendab Handelsblatt. Saksamaal streigib Ryanairi personal palga tõstmise nimel. Ligikaudu 1000 pardatöötaja brutopalk jääb mõnel puhul 1000 euro juurde ning seda numbrit tahetakse ülespoole tõsta.

Ainuüksi reedel jäi streikide tõttu Euroopas ära üle 400 Ryanairi lennu. Ryanairi andmetel saadi kõik reisijad teistele lendudele ümber planeeritud või siis anti piletiraha tagasi. Mingit kahjutasu Ryanair aga reisijatele maksta ei plaani.

Vastavalt Euroopa Liidu lennureisijate seadusele saab reisija ärajäänud lennu korral nõuda kuni 600 eurot kahjutasu. Kui lend jääb ära või hilineb enam kui 2 tundi ning vahemaa jääb alla 1500 km, saab reisija 250 eurot kahjutasu inimese kohta. Kui vahemaa jääb 1500–3000 kilomeetri vahele, võib saada 400, kui see on rohkem kui 3500 km, siis 600 eurot kahjutasu. Kuigi eri riikide kohtud on streigi korral kohandatava kahjutasu nõuete puhul otsustanud erinevalt, siis viimati otsustas Euroopa kohus Tuifly tänavuse aprilli streigi ajal, et firma peab reisijatele kahjutasu maksma.