Riigi rekorddividend viis Tallinna Sadama kahjumisse

Äripäev 15. august 2018, 10:07

Kuigi teises kvartalis Tallinna Sadama mahud kasvasid, siis kevadel riigile makstud rekordiline dividend tekitas kasumireale suurema augu.

Tallinna Sadama müügitulu kasvas möödunud aasta sama ajaga võrreldes 3,4%, 32,8 miljonile eurole. Ärikasum kasvas 2,9%, 12,6 miljonile eurole. Samal ajal kasvas kahjum 14,1 miljoni euro suuruseks (mullu –0,4 miljonit), mille põhjus on tänavu aprillis otsustatud 105 miljoni eurone dividend, mis läks riigikassasse. Võrdluseks: möödunud aastal jäi tulumaksukulu 12 miljoni euro juurde, tänavu aga oli see 26,3 miljonit eurot. Kontserni juhtkond kinnitas aga börsiteates, et suudavad tänavu seatud kasumieesmärgi täita ja investoritele lubatud 30 miljonit eurot dividendideks pakkuda.

Müügitulu kasv reisiparvlaevadest

Tallinna Sadama andmetel tuli suurim kasv reisiparvlaevade segmendist, kuna suveperioodil lisandus veel üks parvlaev ja sellega ka reisijaid, kuid nenditi, et Eesti–Soome liinil reisijate arv pigem väheneb. Reisisadamate segmendi müügitulu vähenemise tingis 2017. aasta kõrgem keskmine tasumäär laevatasude puhul ja laeva M/L Sea Wind üleviimine Vanasadamast Muuga sadamasse 2017. aasta oktoobris.