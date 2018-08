Taani tuulehiid USA tariifide pöörises

Taani tuuleturbiinide tootja Vestase juht Anders Runevald ütles täna CNBC saates „Squawk Box Europe“, et USA tariifid võivad ettevõtte tulemustele halvasti mõjuda.

„Me oleme globaalne ettevõte, tegutseme 70 turul ning meil on ülemaailmne tarneahel. Muidugi on kaubanduspiirangud ja tariifid negatiivsed igale globaalsele ettevõttele ja nii ka Vestasele,“ ütles Runevald ja lisas, et regionaalses plaanis saab ettevõte tarneahelas mõistagi teha ka kergendavaid samme.

Ettevõtte teise kvartali majandustulemustes seisab, et kuivõrd USAs kehtestati tariifid, tähendab see USA terase ja teiste imporditud komponentide hindade tõusu.

Vestas tegi teises kvartalis 2,26 miljardit eurot käivet. Ettevõte kärpis aastase käibeprognoosi 10–10,5 miljardile eurole. Varem oli see 10–11 miljardit eurot. Ühtlasi teatas ettevõte 200 miljardi euro suurusest aktsiate tagasiostuprogrammist.