Kolm miljonäri jagavad tõde rahast

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Me kõik teeme vahepeal rahaga valesid otsuseid – isegi miljonärid. Aga õige suhtumise ning enda analüüsimisega on võimalik nendest vigadest õppida, mis võimaldab üles ehitada veelgi tugevama finantsilise tuleviku.

Allpool on välja toodud kolme erineva miljonäri soovitused, kes on oma suuremad õppetunnid juba läbi elanud. Nad räägivad sellest, kuidas suuremad läbikukkumised enda kasuks pöörata, kirjutab portaal Grow.

„Ära lased emotsioonidel oma raha juhtida.“

– Rocky Lalvani, 52-aastane müügiekspert

„Ma kulutasin liiga palju aega sellele, et aktsiaturgudel head tootlust teenida. Lasin hirmul oma otsuseid dikteerida, selle asemel, et luua tugev ja pikaajaline investeerimisplaan. Selle tõttu hakkasin ma raha kaotama – ostsin kõrgelt ja müüsin madalal. Kõige halvem näide on 2008. aastast, mil ma sattusin paanikasse ning müüsin suure osa aktsiatest täpselt turu põhjas ära. Selle tõttu oli mul raskem eesmärke täita ning taastumiseks läks aega mitmeid aastaid.

Lõpuks võtsin aru pähe ning hakkasin nõustajaga tööd tegema. Ma ei tahtnud oma vigu korrata. Viimase seitsme aasta jooksul on minu tootlus olnud väga hea, sest olen sunnitud oma strateegiat järgida. Kui turg langeb, siis ma ei välju turult, lühiajalised kõikumised on normaalsed.

Ma olen õppinud, et aktsiaturgudel pole võimalik kiiresti rikastuda. Parem on luua omale plaan, mis lähtub sinu vajadustest. Emotsioonid tuleb kõrvale jätta. Sa pead oma investeeringuid ette planeerima ja täpselt teadma, millal müüd. Kui sa suudad protsessi automatiseerida, siis on veel parem.“

„Ehita jõukust endast lähtuvalt.“

– Kristy Shen, 35-aastane finantsvabaduse saavutanud insener Torontost

„Minu abikaasa Bryce ja mina oleme alati kuulnud, et üürimine on raha raiskamine. Me ei tahtnud tingimata kodu osta, aga see tundus esialgu kõige parem asi, mida teha. Me säästsime ajaperioodil 2006-2012 sissemaksuks suure summa. Maja otsimine tekitas aga palju stressi – hinnad olid kõrged ning ostjad tegid pidevalt paremaid hinnapakkumisi.

Selleks ajaks, kui me olime otsustanud ostmise katki jätta, jäime ilma kolmest aastast, mil aktsiahinnad korralikult tõusid. Me hoidsime oma sääste lihtsalt rahas. Kui me oleksime oma prioriteedid varem üle vaadanud, oleks meie jõukus tunduvalt suurem.

Õnneks pole kunagi hilja alustada. Võtsime oma sissemaksuks säästetud raha ja investeerisime selle. Vaid mõned aastad hiljem oli raha kasvanud nõnda suureks, et saime töö tegemise ära lõpetada ja reisima minna.

Ma ei ütle, et kodu ostmine on halb idee. Matemaatika lihtsalt ei toetanud seda. Üürimine tuleb odavam kui see, et maksame iga kuu laenu tagasi. Meie jaoks oli üürimisega kaasnev vabadus palju tähtsam faktor.“

„Finantsiline meeskonnatöö on võtmetähtsusega. Pead oma kaaslasega olema samal lainel.“

– David Jacobson, 47-aastane finantsnõustaja Minneapolisest

„Meie abielu alguses ei lähtunud mina ja minu abikaasa Camri samadest rahaeesmärkidest, vaatamata sellele, et mõlemad tahtsime võimalikult häid saavutusi. Ta tahtis agressiivselt laene tagasi maksta ja laste hariduse jaoks raha säästa. Ma tahtsin keskenduda investeerimisele ja pensioniraha kogumisele. Lisaks sellele soovisin ehitada suuremat meelerahufondi. Kuna me keskendusime erinevatele asjadele, siis me ei jõudnud oma asjadega kaugele.

Pöördepunkt tuli 2004. aastal, mil me hakkasime sellel teemal lõpuks koostööd tegema. See oli protsess, mille käigus õppisime, et eduks on vaja koos sama eesmärgi poole püüelda. Me saime iga pühapäev kokku, et nädalast rääkida ja plaan paika seada. Vaatasime kulud üle ning arutasime probleemide üle. See võimaldas meil koos otsuseid teha.

Nagu arvata võite, siis tugevam kommunikatsioon ei parandanud ainult meie rahalist olukorda. Meie abielu paranes samuti. Oleme loonud vundamendi, mis võimaldab meil elu probleemidega toime tulla. Meil ei ole enam võlga, me säästame sissetulekutest 25 protsenti ja saame lastega hakkama. Lisaks sellele panustame heategevusse. Ilma koostööta poleks see võimalik olnud.“