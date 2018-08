Infortar ostis Tallinki aktsiaid juurde

Ainult tellijale

21. august 2018

Äsja Pirita TOP Spa müünud Infortar ostis möödunud nädalal üle 3 miljoni Tallinki aktsia juurde ja suurendas oma osalust laevandusettevõttes 38,75 protsendini.

Möödunud kolmapäeval pälvis Tallinna börsil tähelepanu Tallinki erakordselt suur päevakäive – 3,5 miljonit eurot. Oli näha, et korraga liigutati suuri aktsiaplokke. Nüüd on võimalik Nasdaqi lehelt näha, et ostjaks oli Tallinki suuromanik Infortar, kes on viimase nädala jooksul soetanud 3 350 448 aktsiat. Sellega on Infortari osalus Tallinkis kasvanud 38,25 protsendilt 38,75 protsendile.

3 miljonit Tallinki aktsiat on Infortari jaoks piisk meres, sest Kalev Järvelille, Enn Pandi ja Ain Hanschmidti ühisfirmale kuulub Nasdaqi andmetel kokku 259,6 miljonit aktsiat.

Suurim müüja on olnud konto BNYMSANV RE BNYMIL RE 896602 ehk Bank of New York Melloni konto, millelt on nädalaga ära liikunud ligi 2,8 miljonit aktsiat ehk kogu vastava konto osalus.