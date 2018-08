LHV Pangal uus juhatuse liige

ASi LHV Group konsolideerimisgruppi kuuluva ettevõtte LHV Panga nõukogu nimetas alates 21. augustist LHV Panga jaepanganduse juhiks ja uueks juhatuse liikmeks Kadri Kiiseli. Ettevõtte juhatusse kuulub edaspidi seitse liiget.

LHV Panga jaepanganduse valdkonda kuuluvad müük ja klienditeenindus, digitaalpangandus ning jaepanganduse investeerimis- ja finantseerimistooted. LHV Panga jaepangandusel on üle 140 000 kliendi ja 100 töötajat.

Kiisel jätkab ka LHV Panga tütarettevõtte ASi LHV Finance juhatajana. LHV Panga senine jaepanganduse juht Andres Kitter jätkab LHV Panga juhatuses ja juhib edaspidi finantsvahendajate valdkonda ning Ühendkuningriigi filiaali.

Kiisel on omandanud Tartu Ülikoolis finantsjuhtimise magistrikraadi. Ta on töötanud alates 2011. aastast LHV Panga Tallinna kontori juhatajana, alates 2017. aastast LHV Panga kontorite juhina ning sellest aastast ASi LHV Finance juhatuse liikmena. Ta on töötanud 2006.-2011. aastal Luku-Expert OÜ ostujuhina ja 2003.-2006. aastal ASi Merx müügiinsenerina.

Kiiselile kuulub 5 LHV Groupi aktsiat ja tal on võimalik 2017. ja 2018. aastal väljastatud optsioonide eest kokku saada 4556 LHV Groupi aktsiat.