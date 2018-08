Pank lasi end teismelisel võltskullaga petta

Äripäev 21. august 2018, 16:54

Saksa teismeline vedas Göttingeni Sparkasse filiaali 300 000 euro väärtuses Hiina võltskulda. Pank tuvastas pettuse alles siis, kui poisi ema samasuguse võttega raha teenida püüdis. Võltskullakangide saatus on aga segane.

Nii tänaseks 20aastane noormees kui ka tema ema on kohtusse kaevatud, aga protsess venib – kohtunik Stefan Scherrer selgitas, et kõigepealt tuleb selgeks teha kahju ulatus. Sest veidikene kulda – kangide katmiseks kasutatud kuld – pank ju ometigi sai. Noormehel on 300 000 eurost alles 183 000 eurot.

Hannoversche Allgemeine kirjutab hoopis, kuidas panga töötjad noormehele vahepeal helistasid ja uurisid, ega tal rohkem kulda juhtu olema. Sellepeale olevat noormees vastanud, et on küll, ja tellis aina eBayst kange juurde. Pettusele saadi jälile siis, kui ka noormehe ema sarnaste kangidega panka marssis. Seepeale hakkasid pangaametnikud kahtlustama… rahapesu. Ja järsku tuli pettus ilmsiks.

Hannoversche Allgemeine kirjutab, kuidas 18aastane noormees mitme tehinguga kokku 259 kullakangi Göttingeni Sparkassesse viis ja selle eest enam kui 300 000 eurot kasseeris. Tegemist oli eBayst ostetud Hiina päritolu kullatud metallkangidega (metalli näol oli tegu tõenäoliselt volframiga, millel on kullaga sarnane tihedus: volframil 19,25 g/cm³, kullal 19,3 g/cm³). Et 18aastane noormees kümnete kullakangidega pangas käib, ei pannud pangatöötajaid kuidagi imestama ning pettus jäi märkamata nii sellele pangal kui ka suurpangal Nord/LB (Landesbank).

Mis sai võltskullast?

Lehe andmetel müüs Göttingeni Sparkasse osa sellest teistele pankadele. Nord/LB kinnitas vastumeelselt, et nad on tõesti võltskulda saanud, aga „on selle juba turult eemaldanud“. Kuid prokuratuur ütleb, et osa kullakange sulatati ehtsate pähe ära – kus ja mis koguses, see pole selge. Göttingeni Sparkasse annab teada, et ühelegi kliendile kahju ei sündinud.