JPMorgan: USA aktsiatel ei lähe enam teistest paremini

USA aktsiaturgudel on viimasel ajal ülejäänud maailmast paremini läinud. See ei tohiks nii aga jätkuda, teatas JPMorgan Chase & Co.

Arenevate turgude varad peaksid hakkama tõusma ning dollari hiljutine tõus vaibub. USA aktsiaturud jätkavad tõusu, aga jäävad teistele turgudele alla, kirjutasid investeerimispanga strateegid Marko Kolanovic ja Bram Kaplan. Alternatiivne stsenaarium, kus dollar tugevneb ja USA aktsiaturud langevad, on vähemtõenäolisem, nentisid nad.

„Palju tõenäolisem tulemus on see, et investorid võtavad üldiselt riske juurde, sest globaalne majanduskasv on korralik, hinnatasemed on USAst väljaspool madalamad, Ühendriikide börsifirmad jätkavad aktsiate tagasiostudega ning USA valitsus kritiseerib kõrgemaid intresse ja tugevat dollarit. Lisaks sellele kasutab Hiina täiendavaid stimuleerimismeetmeid ja riigid peavad kaubandussõja üle läbirääkimisi,“ kirjutasid nad.

USA aktsiatel on paremini läinud, sest kohalik majanduskasv on väga tugev, tehnoloogiasektor jätkab kiiret kasvu. Bloombergi maailma indeks on langenud tänavu 1,4 protsenti, S&P 500 indeks on samal ajal lisanud 7,1 protsenti.

Tõsi, alternatiivset stsenaariumi, kus investorid hakkavad riske vähendama, ei saa eirata. Selle katalüsaatoriks võib olla näiteks Hiina ja USA kaubanduskõneluste karile jooksmine ja dollari tõusu jätkumine.