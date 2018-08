Maksukärped täitsid USA pankade kukruid

USA pankade kasumid kasvasid teises kvartalis 25 protsenti ning peamiseks põhjuseks on madalamad maksumäärad, selgub neljapäeval avaldatud analüüsist.

Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) teatas, et 30. juunil lõppenud kvartaliga teenisid USA 5500 panka kokku 60,2 miljardit dollarit puhaskasumit. Valitsusasutus liitis kokku pankade kasumid, mille hoiuseid nad garanteerivad.

Kui efektiivne maksumäär oleks samaks jäänud, siis oleks pankade kasumid, seal hulgas Bank of America, Citi ja JPMorgani Chase, kasvanud 11,7 protsenti, teatas FDIC.

Neto intressitulud olid kokku 134,1 miljardit dollarit, mida on 8,7 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. See tähendab, et intressitulu kasvas 10,7 miljardi võrra, varem pole see näitaja dollarites nõnda palju tõusnud. Sellele on kaasa aidanud asjaolu, et pangad on hoiuseintresse tõstnud aeglasemalt kui laenuintresse.

Intressidega mitteseotud tulud nagu teenustasud ja ülekandetasud kasvasid vaid 2 protsenti. Kui intressidega seotud kulud välja jätta, siis tõusid kulud 4,6 protsenti ning peamiseks põhjuseks on kiire palgakasv.

Dividende maksid pangad aktsionäridele välja kokku 37,8 miljardit dollarit, mida on 9,5 miljardi võrra rohkem kui mullu samal ajal.

