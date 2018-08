Pro Kapitali tulemused väga head

Pro Kapital muutis kahjumi suureks kasumiks ning parandas korralikult tulemusi, sest korterelamud on valmimas, selgub börsiteatest.

Pro Kapitali käive kasvas esimesel poolaastal 150 protsenti, 15,1 miljoni euroni (eelmise aasta sama ajaga võrreldes). Käive suurenes kinnisvaramüügi segmendis, sest Tallinnas valmis kolm ja Riias üks korterelamu.

Selle aasta esimese kuue kuu puhaskasum ulatus 2,8 miljoni euroni, veel 2017. aasta samal ajal saadi 2,6 miljonit eurot kahjumit.

Kvartali lõikes ulatus käive 8,27 miljoni euroni (2017. aastal 3,95 miljonit) ja puhaskasum 2,94 miljonit eurot (2017. aastal 1,17 miljonit puhaskahjumit).

„Etteõte tegeleb efektiivsuse tõstmisega ja tulemused on nähtavalt parananud,“ kirjutas firma börsiteates. „2018. aastal on oodata positiivset tulemut, sest Tallinnas ja Riias valmivad arendused ja T1 Mall of Tallinn avatakse.“

Etteõtte koguvõlg oli 30. juuni seisuga 48,9 miljonit eurot. Laenud vähemusosanikelt moodustasid 0,3 miljonit eurot. Ettevõttel oli lunastamata 10,2 miljoni euro väärtuses vahetusvõlakirju ja 29,1 miljoni väärtusest mittekonverteeritavaid võlakirju.

Töötajaid oli firmas 30. juuni seisuga kokku 87, nendest 44 töötavad hotellis ja kinnisvarahaldusfirmades.