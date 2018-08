Venemaa kuhjab kulda.

Analüütikud peavad väga nutikaks Venemaa hiljutisi samme osta kulda juurde ning taanduda dollarist.

Mais suurendas Venemaa kullavarusid 20 tonni ja juunis 17 tonni võrra. Venemaa kullavarude väärtus on praeguseks kerkinud 2170 tonnini ehk umbes 77 miljardi dollarini.

Venemaa keskpanga andmeil suurenesid Venemaa kullavarud juulis 29 tonni võrra. Tegu on suurima kuuajase tõusuga alates möödunud aasta novembrist.

Venemaa on viimasel ajal kulda kuhjanud, kusjuures viimase kahe aastaga on kullavarud kasvanud kokku 37%, vahendavad CNN Money ja Bloomberg.

Kulla kuhjamine mõjub kontrastsena mõne nädala tagusele teadaandele, kus seisis, et Venemaa on loobunud lõviosast USA võlakirjadest. Vahemikus märtsist maini vähenes USA võlakirjade hulk Venemaa portfellis 84% võrra, 14,9 miljardi dollarini. Tõsi, Venemaa pole kaugeltki suurim USA võlausaldaja. Enim USA võlakirju on hoopis Jaapanil ja Hiinal. Neile kahele kuulub enam kui triljoni dollari jagu USA võlga.

Uuringufirma Stratfor vanemanalüütik Eugene Šausovski ütles CNNile antud kommentaaris, et kullaostu põhjuseks on tõenäoliselt Venemaa soov end dollarist distantseerida. Moskva võib tema sõnul olla mures ka seepärast, et sanktsioonid võivad takistada Venemaad USA võlakirju müümast või keelavad Vene pankadel dollarites tehinguid teha.

Venemaa rahandusminister Anton Siluanov ütles augusti alguses, et Venemaa jätkab USA võlakirjade müümist. „Me oleme oma investeeringuid USAsse märkimisväärselt vähendanud. Õigupoolest hakkab dollar muutuma riskantseks maksevahendiks,“ ütles Siluanov.

Strategic Intelligence’i autor ja toimetaja Jim Rickards kiitis Bloombergile antud intervjuus Venemaa distantseerumist. „Putin on teinud väga targa sammu. Venemaa on rahandussõjas. Nad väljuvad USA dollarist ja lähevad üle kullale. See muudab neid immuunseks USA dollarite külmutamise ja sanktsioonide suhtes.“