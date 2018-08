Ainult tellijale

Äripäev 24. august 2018, 15:41

USA tehnoloogiaettevõttel Microsoftil lasub korruptsioonikahtlus seoses müügitehingutega Ungaris.

Microsoft ütles, et peale kahtlustuste kerkimist alustati ettevõttes kohe uurimist ning võimudega tehakse koostööd. Samuti on peatatud koostöö nelja äripartneriga Ungaris.

2013. aastal kirjutas Wall Street Journal, et Microsoft on uurimise all seoses Hiina, Rumeenia, Itaalia, Venemaa ja Pakistani äripartneritega, keda kahtlustati altkäemaksu andmises. Pole teada, kas need uurimised veel kestavad.

Aktsiat uudis oluliselt mõjutanud ei ole ning on sulgemishinna lähedal 107,55 dollariga.