AMD aktsia tõuseb uue graafikakaardi toel

AMD (Advanced Micro Devices) teatas eile, et laseb neljandas kvartalis turule oma uue graafikakaardi, millel on 32 GB mälu, vahendab Reuters Briefingu uudisteportaali uudist. AMD pole veel oma uue graafikaardi hinda avalikustanud.

AMD aktsia on täna uudise toel kerkinud 10,8% 26,56 dollarini, olles enimkaubeldud aktsia USA turul.

Briefing mainib ära, et AMD uus graafikakaart Dual-Vega Radeon Pro V340 pole mõeldud, et võistelda Nvidia RTX-seeria graafikakaartidega, millest teatati eelmisel nädalal. Selle asemel võistleb AMD Nvidia Tesla P40 kaardiga, mis on turul olnud juba üle aasta. AMD väidab, et tema uus kaart saab toetada 33% rohkem virtuaalseid masinaid, kui Nvidia sarnane kaart.

Kuigi AMD pole graafikakaardi hinda avalikustanud on varasemast teada, et AMD toob turule tooteid, mis pakkuvad veidi nõrgemat jõudlust, kui konkureerivad Nvidia kaardid, kuid AMD kaartide hinnad on madalamad, mis meeldivad kokkuhoidlikematele klientidele.

AMD aktsia hind on käesoleval aastal tõusnud üle kahe korra, mis on aktsia hinna viinud 2016. aasta lõpu tasemele. AMD jooksev hinna-kasumi suhtarv on 74,9 korda, võrreldes Nvidia 39,7 korraga. Ettevaatavalt on AMD hinna-kasumi suhtarv 41,9 korda, võrreldes Nvidia 35,2-kordse näitajaga.

Nvidia aktsia on täna tõusnud 1,9%, saavutades uue kõigi aegade tipptaseme 277,42 dollarit.