Apranga plaanib kauplustes iluravi

Järgmisel aastal on Balti riikide suurimal rõivaste jaemüüjal Aprangal kavas avada või renoveerida 25 kauplust, teatas grupi juht Rimantas Perveneckas.

"Aprangale kuuluvate kaupluste arv läheneb 200-le, mõned neist tegutsevad juba 6-7 aastat, seepärast on loomulik, et on aeg neid värskendada," rääkis Perveneckas Leedu majanduslehele Verslo žinios.

"2019. aastal me avame või rekonstrueerime 25 kauplust, mis võtavad enda alla kolmandiku meie kaubanduspinnast, umbes 25 000 ruutmeetrit."

Tema sõnul on grupil plaanis aktiivselt laieneda Riia kaubanduskeskustes ning Vilniuse ostukeskuses Akropolis.

Aprangale kuulub Balti riikides 182 kauplust (110 Leedus, 43 Lätis ja 29 Eestis), kolme riigi peale kokku on grupil poepinda 84 700 ruutmeetrit. Leedu börsil olev Apranga annab tööd üle 2100 inimesele, ettevõtte mullune käive oli 222,8 miljonit eurot.