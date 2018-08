Bitcoini investoritel ees suur palgapäev?

Bitcoini investoritel tuleb peagi suur palgapäev, ütles investeerimisfirma Fundstrati kaasasutaja Tom Lee, vahendab MarketWatch.

Lee rääkis, et vältimatu tõusu põhjuseks saavad olema arenevad turud. Ta tõi välja, et kui iShares MSCI arenevate turgude ETF hakkab taastuma, siis teeb sama ka bitcoin.

Viimasel ajal on arenevate turgude ja bitcoini korrelatsioon olnud küllaltki tugev. Tõsi küll, tänavu on bitcoinil tunduvalt kehvemini läinud, sest arenevate turgude ETF on langenud vaid 8 protsenti.

„Mõlemad jõudsid selle aasta alguses tippu ning pärast seda on mõlemad olnud langustrendis,“ rääkis Lee. „Ma arvan, et teatud määral see korrelatsioon püsib. Kui arenevad turud tõusma hakkavad, siis teeb seda ka bitcoin.“

Ta seletas, et kui arenevatel turgudel on kehv aeg, siis väldivad riskifondid täiendavate riskide võtmist. Kui nad riske ei taha suurendada, siis kindlasti ei osteta ka bitcoine. Kui riskijanu aga taastub, siis võib see olla piisav, et bitcoin tänavu veel 25 000 dollarini viia, rääkis Lee.

Kui dollar hakkab odavnema ning Föderaalreserv otsustab intresside tõstmisele pidurit panna, siis hüppab krüptorongile veelgi rohkem investoreid, arvab Lee. „Ma arvan, et see on jätkuvalt võimalik. Bitcoin võib plahvatuslikult kallineda.“