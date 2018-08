Sünnist saati investor

Kuidas varem oli: 11aastaselt Saku Õlletehase omanikuks

Kuna mobiiltelefoni ja internetti sel ajal ei olnud, siis tehingute tegemiseks jooksin koolist vahetunni ajal kilomeetri kaugusele koju ja siis väikese hilinemisega kooli tagasi. Ranol Kaseväli investor

Üheksakümnendate vabadusest, nagu Ranol Kaseväli seda koges, võivad tänapäeva investorid und näha. Järgneb investori kirjeldus:

"Ma tegin esimesed väärtpaberiostud 1995. aasta sügisel, olin siis 11aastane. Raha teenisin pärast kooli pargis lehti riisudes. Kui olin palga kätte saanud, siis isa soovitas raha kulutamise asemel see investeerida. Sel ajal ma päris täpselt ei saanud aru, mis see tähendab, aga läksime isaga koos maaklerfirmasse ja avasime mulle konto. Esimese tehinguga ostsin mingeid fondide osakuid ja esimese aktsiana Saku Õlletehase aktsiaid. Kui pool aastat hiljem Tallinna börs avati, siis sai juba lihtsamini tehinguid teha. Tegin endale telefonipanga lepingu (et telefoni teel tehinguid teha), et ei peaks kogu aeg linna panka sõitma, ja siis sain juba lihtsamini aktsiaid osta-müüa.

Aktsiate hinnainfot sai vaadata õhtuti telesaatest "Kapital" ja järgmisel päeval Äripäevast. Kuna mobiiltelefoni ja internetti sel ajal ei olnud, siis tehingute tegemiseks jooksin koolist vahetunni ajal kilomeetri kaugusele koju ja siis väikese hilinemisega kooli tagasi. Vahepeal sain kasutada ka õpetajate toas olevat telefoni. Kuna mul algne investeeritud kapital eriti suur ei olnud, siis esimest korda kasutasin 1997. aastal ka võimendust Ühispanga aktsiaid ostes – laenasin isalt 5000 krooni, mõne nädala pärast müüsin aktsiad 8500 krooniga ja maksin laenu tagasi. Ülejäänud raha eest ostsin jälle aktsiaid.

Tehniliselt lisas keerukust see, et väärtpaberitega sai kaubeldud Eesti Väärtpaberite Keskdepositooriumi kaudu, mis 1995. aastal loodi ja osa tehingute jaoks pidi alguses EVPsid (erastamisväärtpabereid) ostma ja siis selle kaudu aktsiaid. See oli vist ka Saksu Õlletehase aktsiatega nii.

Ma ei ole kindel, kas maaklerid alati teadsid, et ma 11aastane olen. Kuidagi nad pidid mind tuvastama, aga ma ei tea, kas pangas mu vanus koos pildiga üldse arvutis ette tuli või käis kõik telefonis öeldud salasõna ja koodikaardi põhjal. Üheksakümnendatel olid paljud seadused ja pankade turvareeglid natuke lõdvemad ehk siis sel ajal ei tundunud sellest probleemi olevat. Esimest korda tajusin, et noorelt investeerimine on ebatavaline, kui ma 13aastasena Ühispanga aktsionäride koosolekul nende noorima aktsionärina teleintervjuud andsin. Sain panga juhtkonnaga juttu ajada ja tundsin end tähtsana.

Ma olen väga tänulik oma isale, kes mulle investeerimist tutvustas, kuigi ega tal endal ka minust palju rohkem kogemusi aktsiatega kauplemisel ei olnud. Praegu ei ole enamik neid aktsiaid, millega kooli ajal kauplesin, enam börsil noteeritud, aga hea kogemuse sain kindlasti. Viimased 10 aastat olen enamasti aktsiaid ostnud USA börsidelt ja olen hajutanud oma investeeringute portfelli aktsiate, kinnisvara, võlakirjade ja eraettevõtete osaluste vahel.

Ma olen ka uurinud võimalust, et mu lapsed saaksid väärtpaberitega kaubelda, aga praegusel ajal on lastel tehingute tegemine oluliselt keerulisem. Olgugi et tehnoloogilises mõttes oleks see palju lihtsam ja arusaadavam, isegi kirjandust ja koolitusi on palju rohkem, kuid seadused teevad lastele iseseisvalt kauplemise võimatuks.