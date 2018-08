Apple ostis liitreaalsuse idufirma

Ainult tellijale

Äripäev 30. august 2018

Tehnoloogiaettevõte Apple Inc ostis liitreaalsuse läätsesid tootva iduettevõtte, viidates sellega ambitsioonile selles vallas, kirjutab Reuters.

Apple kinnitas, et on ostnud Colorados USAs asuva ettevõtte Akonia Holographics.

Liitreaalsuses on digitaalsed kujutised, mis on asetatud reaalse maailma peale, nagu oli näha populaarses mängus "Pokémon Go". Mobiilikasutajad saavad selle jaoks kasutada enda telefoni, kuid tehnoloogiaettevõtted näevad vaeva, et toota prille, mis näitavad digitaalseid kujutisi läbipaistvate läätsede peal.

Apple’il on ajalugu väiksemate ettevõtete ostmisel, mille saavutused hiljem ka nende toodetesse jõuavad. 2013. aastal Ostis Apple väikse Iisraeli ettevõtte PrimeSense, mis tootis kolmedimensioonilisi sensoreid. Eelmisel aastal avaldatud iPhone X kasutas sarnaseid sensoreid näotuvastuseks.

Eelmisel aastal kirjutas Bloomberg, et Apple töötab välja liitreaalsuse prille, mis võiksid turule jõuda 2020. aastal. Apple enda plaane või tulevasi tooteid kommenteerinud ei ole. Samuti pole teada tehingu maksumus.