Kullal viie aasta pikim langusjada

Kuld on augustis langemas juba viiendat kuud järjest, mis on viimase viie aasta pikim jada. Kollasele metallile on kehvasti mõjunud eelkõige dollari tugevnemine ja aktsiaturgude tugevus, vahendab Bloomberg.

Kulla hind on augustis langenud 1,5 protsenti ja unts maksab praegu 1206 dollarit. Alates aprillist on kuld iga kuu odavnenud, mis on pikim jada alates 2013. aastast. Augusti keskel jõudsid hinnad 19 kuu madalaima tasemeni ning tänavu ulatub langus 7,4 protsendini. Bloombergi dollariindeks on samal ajal tõusnud 1,7 protsenti.

USA majanduskasv on tugev ning investorid hoiavad kullast eemale, sest Föderaalreserv tõstab intresse. Kullaga tagatud börsil kaubeldavates fondides olevate varade maht on langenud madalaima tasemeni alates novembrist. Kaubandussõja arengud on dollarile tuge pakkunud.

„Kulla hinnatõusule panustajate probleem seisneb selles, et inflatsioon on üle maailma kontrolli all ning kulla ostmiseks on vähe põhjuseid. Tugevnev USA dollar on võtmetähtsusega,“ ütles investeerimisfirma CMC Marketsi strateeg Michael McCarthy. Kaubandussõda võib globaalset majanduskasvu aeglustada, aga seda ei nähta kriisina, lisas ta.