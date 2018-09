Nike’i reklaamnägu kütab kirgi

USA-s kütab kirgi Nike’i reklaam, kus firma kasutab reklaamnäona endist NFL-i profijalgpallurit, kes algatas NFL-is USA hümni ajal mitteseismise kampaania. Tuhanded ameeriklased on algatanud selle peale Nike’i boikoteerimise kampaaniat, mis on viinud täna Nike’i aktsia 2% allapoole, vahendab Reuters.

Sotsiaalmeedias kutsuvad patriootlikud ameeriklased inimesi üles enda Nike’i tooteid põlema panema, et sellega näidata protesti Nike’i otsuse vastu. Nende hinnangul näitas Kaepernick oma käitumisega hümni mängimise ajal lugupidamatust USA lipu vastu. Samal ajal mitmed sportlased, nagu LeBron James, Kevin Durant, Serena Williams ja Chris Paul on näidanud Nike’i otsuse vastu üles toetust, postitades Kaepernicki reklaami oma Instagrami kontole.

Endine San Francsico 49ers-i klubi jalgpallur (tegemist on ameerika jalgpalliga) Colin Kaepernick otsustas 2016. aastal mängueelse Ameerika hümni mängimise ajal seismise asemel ühe jala peal põlvitada, et protestida sellega USA-s tärganud rassismiilmingute vastu, mis viis sellise tegevuse NFL-is sedavõrd laiaulatuslikuks, et sellesse pidi sekkuma ka president Trump. Nüüd on Kaepernick üks sportlane, keda Nike kasutab oma reklaamlause „Just do it“ 30-aastaseks saamise reklaamikampaanial.

Nike on Kaepernicku sponsoriks olnud juba 2011. aastast, kuid nüüd on Kaepernick Reutersi andmetel teinud Nike’iga uue lepingu, mis kätkeb ka enda allkirjaga jalanõude ja rõivaste müüki. Täna avalikustatud reklaamis on Kaepernicku näo peal kiri "Usu millesegi. Isegi kui see tähendab, et sa pead kõik ohverdama."

Nike’i aktsia kaupleb neli tundi pärast turu avanemist 2,7% allpool reedest sulgemishinda 80 dollari peal.