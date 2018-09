Investeerimisidee: firma, mille teenuse järele nõudlus ei kao

Ainult tellijale

E-kaubanduse toel on kullerfirmade teenused aina rohkem hinda läinud. Samuti on need vajalikud ettevõtete tootmisprotsessi tõhustamiseks. Juba ainuüksi seetõttu võiks pikaajaline investor tõsiselt kaaluda mõne kullerfirma portfelli soetamist.

Praegusel kõrgete ja suhteliselt kallite aktsiahindade juures on isegi üllatav leida hea perspektiiviga majandusharus tegutsevat ettevõtet kauplemas suhteliselt soodsa hinnataseme juures. FedEx on just selline ettevõte.

FedEx, mis on USAs konkureerinud UPSiga ning mujal maailmas Deutsche Posti DHLiga, otsustas 2016. aastal oma head finantsseisu ära kasutada ning osta hollandlaste TNT Expressi, et laiendada oma tegevust Euroopa turul. TNT ülevõtmise eest maksis FedEx 4,8 miljardit dollarit. Kui enne oli FedExi finantsvõimendus ehk võlatase jagatud kulumi- ja maksude-eelse kasumiga 0,5 korda, siis pärast tehingut jõudis finantsvõimendus 1,3 korrani. Samas peab märkima, et see ei olnud ka eriti suur näitaja, sest konkurendi UPSi finantsvõimendus oli sel ajal 1,5 korda. Praegu prognoosivad analüütikud, et FedExi finantsvõimendus väheneb, jõudes 2019. majandusaastal (lõppeb 2019. aasta mais) 1,2 korra peale.

Nagu ikka, on iga firma integreerimine uude firmasse keeruline ning nii on ka FedEx teatanud, et TNT täielik integratsioon peaks lõpule jõudma 2020. aastal. Kuid juba 2017. aastal saavutas FedEx selle, et ühendas TNT lennutranspordikeskuse Belgias Li?ge’is oma keskusega Memphises USAs. See võimaldas TNT klientidele vähendada USAsse ja Kanadasse minevate saadetiste kohalejõudmise aega varasema 2–4 päeva asemel kindlalt 2 päeva peale. Samuti vähendas see saadetiste aega Aasiast Euroopa suunal.

FedExi tugevused

FedEx viitab enda aastaaruandes kahele unikaalsele konkurentsieelisele:

1. Peaaegu võimatu on korrata tema globaalset võrgustikku, kuhu kuulub maailma suurim ainult kaubaveole mõeldud lennuliin ning mis ühendab 92% maailma sisemajanduse kogutoodangust 1–2 äripäeva jooksul.

2. FedExi meeskonnaliikmed seavad lati suurepärasusele, aidates võita klientide usaldust ja lojaalsust, tehes FedExist ühe kõige hinnatuma ettevõtte maailmas ning suurepärase koha, kus töötada.

Kui need tunduvad veidi loosunglikud laused, siis vaatame korra nende sisse. FedExil on tõesti maailma suurim kaubaveo lennukipark 670 lennukiga ning arvestades 425 000 töötajat üle maailma, peab firma töötajate heaoluga arvestama.

Kolm suurt ärisuunda

FedExi tegevus jaguneb kolme suurde ärirühma – FedEx Express, FedEx Freight ja FedEx Ground. Arvestades, et kullerteenuse pakkumine on küllaltki tööjõumahukas, on ka transporditeenuse juures segmentide kasumlikkuse erinevus üpris suur. Näiteks Ground segment annab 28% firma kogukäibest, kuid 46% ärikasumist. Firma peamine äriharu, FedEx Express, annab 55% käibest ning 45% ärikasumist.

FedEx Express, mis on firma suurima käibega üksus, oli tegevusharu, millest FedEx sai 1971. aastal alguse. See tegevusharu pakub USAs järgmise päeva lennusaadetiste teenust ning rahvusvahelisi lennusaadetisi kindlaks määratud ajaks. FedEx Expressi segmendile kuulub maailma suurim tsiviillennunduse lennukipark.

FedEx Ground tegeleb maapealsete saadetistega USAs ja Kanadas. See teenus on soodsam kui Express teenus, sest pakub saadetise kohalejõudmist kindlaks määratud päevaks, mitte kindlaks määratud ajaks nagu Expressi puhul. FedEx Ground kasutab suurt kaubikute ja veoautode parki, mille omanikud on sõltumatud operaatorid ning ka sõidukijuhid on iseseisvad teenusepakkujad. Siia segmendi alla kuulub ka FedExi paki kojuveoteenus ning FedEx SmartPost, mis kasutab saadetiste koju viimiseks USA riiklikku postiteenistust.

FedEx Freight (eesti keeles last või vedu) tegutseb less than truckload ehk vähem kui veoki maht kaubasaadetiste veoga. Need on sellised saadetised, mis ei lähe päris tavapärase kullerteenuse alla, kuid ei anna välja ka päris kaubaveoki mahtu.

Lisaks on FedExil oma teenindusüksus FedEx Services, mille eesmärk on pakkuda teistele FedExi firmadele globaalselt turundus-, planeerimis- ning IT-teenuseid.

Eesmärgid

FedEx on seadnud oma Express segmendi eesmärgiks kasvatada tegevuskasumit 2020. aastaks 2017. aastaga võrreldes 1,2–1,5 miljardi dollari võrra, eeldades mõõdukat majanduskasvu, globaalse kaubanduse stabiilsust ning praegu kehtivaid raamatupidamisreegleid ning maksuseadusi.

FedEx Groundi tehtud strateegilised investeeringud mahtude ja automatiseerituse taseme kasvuks on ettevõtte aastaaruande kohaselt hakanud ära tasuma. FedEx Groundi käive kasvab ja käiberentaablus on põhjadest paranema hakanud.

Lennukipargi uuendamise programmiga soovitakse vähendada kütusekulu ning heitgaaside emissiooni. Näiteks asendatakse vanad MD-11 lennukid uute Boeing 777F lennukitega, mis põletavad 18% vähem kütust lennuki lastikilogrammi kohta ning emiteerivad ka 18% vähem heitgaase kui eelmised lennukid. Lisaks lendab Boeing 777F 100% biokütusega. Eelmisel aastal säästis lennukipargi moderniseerimise programm 89,3 miljonit gallonit lennukikütust.

Väiksemate turgude tõhusamaks teenindamiseks on lennukitootjalt ATRilt tellitud 30 spetsiaalselt FedExile mõeldud suurte kaubaustega ATR 72-600F lennukit. Samuti on FedEx tellinud 50 uut Cessna SkyCourier C-408 kahe mootoriga kaubalennukit, millel on peaaegu kahekordne kandevõime võrreldes praeguste ühemootoriliste Cessnadega.

FedEx läks plokiahela allianssi

FedEx soovib tehnoloogiaga olla kullerfirmade esirinnas. Muuhulgas liitus FedEx organisatsiooniga Plokiahel Transpordis Allianss (BiTA), et uurida plokiahelatehnoloogiat logistikasektoris. FedEx on kindel, et plokiahela tehnoloogial on potentsiaali oluliselt parandada ülemaailmset tarneahelat.

Samuti on FedEx teinud USA valitsusele ettepanekuid droonide lennutamise reguleerimiseks ning nende integreerimiseks turvaliselt USA õhuvälja. FedEx plaanib ise droone kasutama hakata lennukiosade transpordiks ning lennukite ja maandumisradade kontrolliks oma Memphise kesklaos.

E-kaubanduse tõhusa toimimise jaoks on FedEx välja töötanud veebipõhise saadetise jälgimise ja juhtimise süsteemi. See on saadaval 42 riigis, hõlmates 72% maailmamajanduse kogutoodangust.

USA tarbijate jaoks on kasvatatud jaevõrgustikku, et tarbijad saaksid pakke saate ja neid välja võtta 11 000 erinevas punktis USAs. Sealhulgas on 8000 sellist pakipunkti Walgreeni apteegipoodides ning Walmarti poodidesse pannakse 500 uut pakisaatmise ja -saamise punkti. Selle tulemusena on 80% USA elanikest 5 miili raadiuses FedExi pakipunktist.

Ülespoole minekuks on ruumi küll

FedEx on viimase nelja aasta jooksul näidanud üldjuhul 4–8% käibe kasvu aastas, erand on vaid 2017. majandusaasta, kui TNT ülevõtmise tulemusena kasvas müügikäive ühe aastaga ligi 20%. FedExi kasum on samuti kasvuteel olnud, kuid siin on viimasel paaril aastal puhaskasumit aidanud kasvatada ka erakorralised kirjed. Ilma erakorralisi kirjeid arvestamata kasvas FedExi aktsiapõhine kasum 2018. majandusaastal 24,5% ning järgmiseks aastaks ootavad analüütikud aktsiapõhise kasumi 13% suurust kasvu. Dividende FedEx väga palju ei maksa, kuigi viimase kahe aastaga on FedExi dividend suurenenud 1 dollarilt 2 dollarile aktsia kohta ning käesoleva majandusaasta eest oodatakse 2,63 dollarit dividendi aktsia kohta. See teeb firma dividendimakse oodatavaks tulumääraks 1,1%.

Tulevikku vaadates ootavad analüütikud FedExi raporteeritavaks aktsiapõhiseks kasumiks 16,74 dollarit 2019. majandusaastaks ning 19,78 dollarit 2020. majandusaastaks. See teeb ettevaatavaks hinna-kasumi suhtarvuks vastavalt 14,4 korda ning 12,2 korda. Kuna need on suhteliselt soodsad näitajad, siis sellest tulenevalt näevad ka analüütikud FedExi aktsiahinnal ülesliikumise ruumi praeguselt 241 dollarilt 286 dollarini (Thomson Reutersi kogutud analüütikute hinnangud). Seega võiks praeguses turukeskkonnas FedExil silma peal hoida. FedExi 2019. majandusaasta esimese kvartali (juuni–august 2018) tulemused avaldatakse 17. septembril.