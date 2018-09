Investorid kardavad börsiepideemiat, kodumaised fondid juubeldavad

Kommentaar: teiste rahakoti najal elamine tekitab probleeme

Teiste rahakoti peal elamisega pean silmas jooksevkonto suuri miinuseid, kui riik vajab praeguse majanduse kasvutempo hoidmiseks välisinvestorite pidevat finantseeringut, mitte ei finantseeri oma kasvu siseriiklike säästudega. Jooksevkonto miinuste sulgemine toimub enamasti kas nõudluse järsu languse või suure devalveerimisega.

Kui 2007. aasta tippudes oli Ida-Euroopas jooksevkonto puudujäägid üüratult suured, siis praegu selliseid suuri puudujääke näeb pigem erandina. Seekord ongi aga uppi lennanud ennekõike just need riigid, kellel praegu suur jooksevkonto puudujääk – Argentina (–5%) ja Türgi (–5,5%). Muudes riikides finantseerimisprobleemid pigem ei ole sedavõrd asjakohased. Aasia jooksevkontod on peamiselt plussis, arenguriigid tervikuna kõigest 0,1% jooksevkonto miinusega.

Türgis on riiklikud institutsioonid juba ammu tule all olnud, isegi enne seda kui Recep Tayyip Erdo?an ainuvõimu suvel saavutas. Pärast seda on aga riiklike institutsioonide roll veelgi rohkem tule all ning diktaatori suur ego lisab õli tulle juurde igal rindel. Muutes kokteili päris mürgiseks. Türgi vajab pidevat välisfinantseeringute pealvoogu jooksevkonto miinusega ja siis mindi USAga tüli norima, see ei lõppe kunagi hästi kohalikule valuutale. Erdogani käitumine pärast ainuvõimu saavutamist on muutnud Türgit investeeringute sihtriigina oluliselt ebastabiilsemaks ja selle eest nõutakse suuremat riskipreemiat.

Argentina kutsus ise endale tüli kaela ebaõnnestunud ennetava IMFi kaasamisega. Aga see pole Argentina põhiprobleem. Argentina probleemid on pigem samuti struktuursed. Krooniliselt suured eelarvepuudujäägid kerivad riigivõla taseme üles ja survestavad riigi valuutat lisaks jooksevkonto puudujäägile. 62% argentiinlastel on itaallaste juured, 45,5% on otsesed itaallaste järeltulijad. Argentina on väikestviisi kohalik Itaalia Ladina-Ameerikas, mis võib-olla aitab kultuuriliselt finantsstabiilsust ja finantskäitumist seal selgitada.

Lisaks jooksevkontodele on arenguriikide suurimad vedurid praegu aga ennekõike Hiina tarbija nõudlus ja dollari kurss. Mõlemas on üksjagu ebamäärasust olnud, aga kuna investorite rahakott on suuresti USAs, siis müüakse enne ja küsitakse hiljem. USA presidendi Donald Trumpi soov panna kõikidele Hiina kaupadele imporditollid on tekitanud üksjagu närvilisust Hiina suunal, aga vaadates hinnatasemeid, siis väga palju juba praegu peegeldub ka arenguriikide aktsiahindades, mis on praeguseks väga atraktiivselt hinnastatud.

Samas USA puhul eeldatakse, et kaubandustollidel USA-le mõju pole. Viimast on väga raske uskuda, vaadates, et USA rahvusvahelised ettevõtted on vabakaubanduse suurimad kasusaajad globaalselt ja Ameerika-vastane laine on selgelt globaalselt tekkimas. USA firmad müüvad ainuüksi Hiinas ca 450 miljardi dollari eest teenuseid ja kaupu, mis ei peegeldu ei kaubandusbilansis. Kui Hiinlased otsustavad USA firmasid kehtestatud tollide tõttu pitsitama hakata, mida nad suure tõenäosusega teevad, siis satuvad tugeva surve alla USA firmad ja ka nende kasumid. Samas Hiina on oma majandust aina tugevamalt suunamas sisetarbimisele, mis annab majandusele püssirohtu eksporditurgude närvilisusega toimetulekuks. Eksport moodustab Hiina SKPst praeguseks kõigest 18%, olles veel 2007. aastal olnud 35%.

Arenguriikide demograafilised trendid ja tugev seotus ennekõike Aasiaga jätavad seal olulise kasvupotentsiaali ja ruumi vigadeks. Aasia majandused ei vaja praegu välist kapitali, investeeringuid finantseeritakse siseriiklike säästudega. Pikemalt ette vaadates ei ole me sedavõrd mures arenguriikide, vaid pigem USA pärast.

Donald Trumpi juhtimisel on USA eelarvedefitsiit paisutatud 5%ni SKPst aastas, ning pigem on surve isegi kasvav. See seab USA riigivõla pikaajalisele trendile, mis pole aga jätkusuutlik. Sellel saavad olema pikaajaliselt dollarile väga selged ja negatiivsed mõjud. Lisaks on jooksevkonto defitsiit ca 3% SKPsse. Kokkuvõttes vajab USA olulisel määral välisriikide finantseeringut enda sisemaisteks investeeringuteks. Praeguseks on dollarisse sisse hinnatud intresside tõstmine 3%ni ning raske on näha, et pikaajaliselt intressid seal kõrgemad võiksid olla, kui arvestada riigi suurt võlataset. Näeme dollaris pikaajaliselt olulist langust ees. Dollari langus aga soosib arenguriikide kasvu.