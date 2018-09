Bitcoin on ööpäevaga kukkunud 15 protsenti

Krüptovaluutade hinnad on juba teist päeva järjest järsult kukkumas, sest Goldman Sachs teatas, et krüptorahadega kauplemise osakonda siiski ei tule, vahendab MarketWatch.

Bitcoini hind on viimase 24 tunni jooksul langenud rohkem kui 1100 dollari võrra (15 protsenti). Neljapäeval on bitcoini hind langenud 7,4 protsenti, 6423 dollarini. Kolmapäeval odavnes krüptoraha umbes sama palju.

Goldman Sachs rääkis krüptokauplemise osakonna loomisest juba oktoobris, mis andis bitcoini hinnatõusule hoogu juurde. Uus valdkond oleks Goldmani väärtpaberikauplemise harusse pidanud lisanduma juba selle suve alguses, aga anonüümsete allikate sõnul on plaan nüüdseks takerdunud krüptorahade ebakindla regulatiivse olukorra taha.

Teistest krüptorahadest on ethereum täna odavnenud 7,6 protsenti, 226,7 dollarini. Bitcoin Cash on kukkunud 6,6 protsenti ja litecoin on 8,7 protsendiga miinuses. Ripple’i hind on langenud vähem – kokku 0,1 protsenti. Ka futuurid on võtnud suuna alla.

CoinMarketCapi andmetel on krüptorahade turuväärtus praegu kokku 202 miljardit dollarit. Viimase 24 tunni jooksul on turg kaotanud 30 miljardit dollarit oma väärtusest.