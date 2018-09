British Airways kaotas sadade tuhandete klientide krediitkaardiandmed

Ainult tellijale

07. september 2018

Kahe nädala jooksul suutsid pahalased varastada 380 000 reisija krediitkaardiandmed. See on lennufirma jaoks ajaloo rängim rünnak.

Häkkerid said Reutersi andmetel kätte klientide nimed, kodu- ja meiliaadressid, krediitkaardi andmed ja turvakoodid. Seda on piisavalt selleks, et klientide kontodelt raha varastada.

British Airwaysi juht Alex Cruz vabandas klientide ees ning selgitas, et pahalased ei murdnud lennufirma krüpteerimistarkvarast läbi. Kuidas siis kurjategijad klientide andmeteni jõudsid, Cruz ei selgitanud.

Cruz lisas, et lennufirma kompenseerib kaotuse kõikidele klientidele, kes on andmevarguse tõttu raha kaotanud.