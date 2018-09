Tesla juhid põgenevad, aktsial lastakse aadrit

USA börsi paha poissi Teslat on tabanud uued hädad – Teslast lahkuvad pearaamatupidaja ning personalijuht.

Vaid kuu aega Teslas finantsala juhtinud Dave Morton teatas, et plaanib ettevõttest lahkuda. "Alates sellest hetkest, kui ma 6. augustil Teslaga liitusin, on avalikkuse tähelepanu ning ka ettevõttesisene tempo minu varasemaid eeldusi ületanud," teatas Morton. See pani ta oma tuleviku peale mõtlema ning mees otsustas Teslast lahkuda, kirjutab Bloomberg.

Samuti lahkub elektriautotootjast ettevõtte personalijuht Gabrielle Toledano, kes teatas Bloombergile, et ei plaani pärast puhkust tööle naasta.