Jaapani majanduskasv sai hoo sisse

Äripäev 10. september 2018, 14:16

Jaapanis on tõsine töökäte puudus ning ettevõtted panustavad üha enam automatiseerimisse.

Jaapani majandus kasvas eelmises kvartalis varem öeldust oluliselt rohkem, vahendab MarketWatch.

Perioodil aprillist juunini kasvas Jaapani majandus 3%, kusjuures varasem ennustus jäi 1,9% juurde. Selgub, et Jaapani ettevõtjad on olnud aktiivsed investeerijad, sest töökäte tõsine puudus paneb neid raha paigutama just tootmise automatiseerimisse.

Võrreldes esimese kvartaliga suurenes Jaapani majanduskasv varem teatatud 0,5% asemel 0,7%.

Naaseb kasvuradadele