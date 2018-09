Arenevate turgude kriisi epitsentriks võib kujuneda Euroopa

Ainult tellijale

Kui arenevate turgude praegune nõrkus areneb globaalseks kriisiks, siis võib Euroopa olla selle epitsentriks, teatas Bank of America Merrill Lynch.

Euroopa aktsiatel on viimasel ajal kehvasti läinud ning arenevate turgude valuutad on järsult odavnenud. Euroopa majandus on avatud ja võlatasemed kõrged ning see muudab regiooni arenevate turgude nõrkuse suhtes haavatavaks. Euroopast võib saada niiöelda kanal, mis levitab kriisi ka lõpuks USAsse. Sarnane asi juhtus Aasia finantskriisi ajal 90ndate lõpus, mil kriis jõudis USAsse läbi Jaapani, ütles BofA strateeg Tommy Ricketts.

„Kui arenevate turgude valuutakriis muutub globaalseks ja hakkab mõjutama ka teisi varaklasse, siis suurim stress tekib Euroopas, sarnaselt sellele, mis juhtus 1998. aastal Jaapanis,“ ütles strateeg.

Tema jaoks seisneb risk selles, et arenevad turud võivad hakata Euroopa riigivõlakirjade ja ettevõtete võlakirjade tootluse vahet suurendama (credit spread). Seda efekti on rahatrükk kunstlikult alla surunud. Taoline stsenaarium hakkaks mõjutama ka USA krediiditurge ja aktsiaid.

Teiseks riskiks on euro tugevnemine – investorid võivad hakata oma arenevate turgude valuutasid eurodesse vahetama, kui nad näevad, et likviidsus on Euroopas vähenemas, lisas Ricketts. Oodatakse, et Euroopa Keskpank kinnitab neljapäeval oma plaani, mille kohaselt hakatakse võlakirjade ostuprogrammi vähendama oktoobris. 2019. aasta sügisel plaanitakse juba intresse tõsta.

„Nõrgem euro, tugev globaalne majandus ning võlakirjade tootluste vahe vähenemine on parim kokteil, mis võimaldaks Euroopa aktsiatel tõusta,“ nentis Ricketts. „Riskid on aga praegu selgelt teist pidi.“