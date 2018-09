Hiinlased tahavad osta 3,4 miljardiga Soome Amer Sportsi

Hiina suurim spordirõivaste tootja Anta Sports Products kaalub osta soomlaste Amer Sportsi. Hinnaks pakutakse 3,4 miljardit eurot.

Anta Sports on Bloombergi andmetel läbirääkimisfaasis Amer Sportsiga. Pärast Bloombergi anonüümsetele allikatele toetuva loo avaldamist saatis Amer välja börsiteate, kus kinnitas, et nende vastu on huvi üles näidatud. Ameri aktsiale mõjus teade positiivselt – aktsia rallis Helsingi börsil 14 protsenti, samal ajal kui Anta aktsia Hongkongis 2,6% langes. Praegu kaupleb Ameri aktsia 32 euro tasemel.

Anta Sportsi näol on tegu 12,5 miljardi dollarilise turuväärtusega Hiina ettevõttega, mis on parasjagu laienemisfaasis ja otsib partnereid, kes aitaksid tal Euroopa turul paremini läbi lüüa. Viimati ostis Anta Fila brändi Hiina õigused. Bloombergi andmetel oli Antal suvise seisuga 1,5 miljardit dollarit vaba raha.