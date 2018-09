Finantskriisi pärand tänastel turgudel

Ardo Hansson: jõudsin mõelda, et mis meist üldse saab

Praegune Euroopa Keskpanga nõukogu liige Ardo Hansson meenutab, et alustas täpselt 15. septembril tööd Maailmapangas Hiina ökonomistina. "See kriis oli suur väljakutse, mida pidi hakkama kureerima. Raske uskuda, et sellised asjad on võimalikud. Teoreetiliselt muidugi teadsid, aga ilmsi…"

Kriis tuli Hanssoni sõnul üllatusena. „Paljud ei osanud näha, kui seotud institutsioonid omavahel olid. See oli nagu doomino. Sõltuvus oli suurem kui osati arvata.“ Et tuletistehingud polnud tsentraalselt registreeritud, polnud ka sealsed seosed selged.

Tagantjärele peab Hansson pankade päästmist õigeks. „Põhimõtteliselt tundus õige, et kui finantssektori asutus ei saa hakkama, peaks ta pankrotti minema.“ Kuid pangad olid nii palju muude valdkondadega seotud, et kui kukuks üks, kukuks ka järgmine teine. Seetõttu otsustati päästmise kasuks.

Siis tuli Hanssoni sõnul edasi mõelda. "Kuidas maailm… mitte püsima jääb, aga see oli suur pauk. Alguses mõtled, et kas see põhi üldse kunagi kohale jõuab,“ meenutas Hansson. Langus oli nii pikk, et Hansson jõudis juba mõelda, mis meist üldse saab.

Tunne, et nüüd on küll vist toetuspunkt leitud ja stabiilsus käes, tuli 2010. aasta paiku.

Kuna Hiinat kriis nii valusalt ei tabanud, pöörduti nende poole – kas saaks abi. Samal ajal polnud hiinlased ise ka probleemidest vabad. „Avatud majandusega polnud ka elu kerge,“ ütles Hansson, kelle sõnul hiinlased pidid kaaluma, kas majandust stimuleerida.

Isiklikus plaanis puudutas kriis Hanssonit auto tõttu. „Kuna pidin Hiinasse kolima, pidin auto maha müüma ja sain aru, et järelturgu ei eksisteeri. Auto muutus peaaegu väärtusetuks.“

Kas kriis võib sellisel kujul korduda? „Päris palju on ära tehtud – järelevalvemeeted, mis peaks mullistumist ära hoidma. Näiteks, kui pangad muutuvad laenamisel agressiivseks, siis meie kiiruspiirangud tulevad ette. Tuletistehingud on viidud keskdepositooriumi. Pangad on paremini kapitaliseeritud. Kas nüüd uus kriis välistatud on… On uued riskid – kaubandussõja võimalus, küsimus, mis saab Ühendkuningriigist, mis saab arenevatest turgudest? Alati on kusagil mingid faktorid," nentis ta.