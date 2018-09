Naljaraha dogecoin tõuseb robinal

Samal ajal, kui teised krüptorahad kukuvad kolinal, on dogecoin võtnud suuna üles, kirjutab portaal Quartz.

Dogecoin, mis loodi 2013. aastal naljaga, on viimase kolme kuuga väärtuselt kahekordistunud. Digiraha looja ütleb jätkuvalt, et tegemist on naeruväärse varaga. See pole dogecoini aga peatanud – selle turuväärtus on tõusnud 740 miljoni dollarini ning iga päev tehakse krüptorahaga miljonite dollarite väärtuses tehinguid.

Samal ajal on teised krüptorahad järsult kukkunud. Kaks suurimat krüptovaluutat – bitcoin ja ether – on tänavu odavnenud umbes 70 protsenti. Terve krüptoturg on odavnenud üheksa kuuga 80 protsenti.

Dogecoin sai oma nime Shiba Inu koera järgi, mis tekitas internetis selleteemaliste meemide laviini. Turuväärtuselt on dogecoin maailma suuruselt 17. krüptoraha.