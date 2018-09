USA töötu abiraha taotlejate arv 48 aasta põhjas

USA töötu abiraha taotlejate arv langes teist nädalat järjest 48 aasta madalaima tasemeni, mis iseloomustab tööturu tugevust, selgub USA tööministeeriumi andmetest.

Töötu abiraha taotlejate arv langes 8. septembril lõppenud nädalal 1000 inimese võrra, 204 000 inimeseni. Tegemist on madalaima numbriga alates 1969. aastast. Ökonomistid prognoosisid, et abiraha taotlejate arv saab olema 210 000.

Viimase nelja nädala keskmine näitaja langes 208 000ni, mis on samuti ligi 50 aasta madalaim näitaja.

Viimased numbrid näitavad, et tööturg on tugevnenud, ka augustikuu tööturu raport oli tugev – palgakasv on praegu viimase 9 aasta kiireim. Töötajatel on aina raskem inimesi juurde palgata ning see tekitab uusi probleeme.

Tõsi, numbrid võivad peagi kehvemaks muutuda, sest USA idarannikule läheneb orkaan Florence. Kuna tõenäoliselt teeb orkaan palju kahju ning tekitab üleujutusi, siis võime näha ka tööturu olukorra kehvenemist.