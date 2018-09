Shiller: aktsiaturud võivad veelgi kallimaks muutuda

„Aktsiaturud on praegu kõrge hinnatasemega, aga need võivad veelgi kallimaks muuta,“ ütles Nobeli preemia võitja Robert Shiller Bloombergile antud intervjuus.

S&P 500 indeksi tugevus nõjatub suuresti emotsionaalselt ja irratsionaalsele elemendile, lisas majandusprofessor. „Kuidagi on see seotud meie presidendiga, kes keskendub väga palju ettevõtetele. Ta langetas makse ja soovib regulatsioone vähendada,“ nentis Shiller.

„Sellel on turule oma mõju, aga ma arvan, et see ei ole niivõrd palju ratsionaalne ja loogiline efekt. See on seotud meie loomainstinktidega. USA-l läheb praegu väga hästi – majandus on ja aktsiaturud on tugevas seisus.“

„See on väga psühholoogiline ja sõltub paljuski Donald Trumpi loost,“ lisas Shiller.

Tsükliliselt kohandatud hinna ja kasumi suhe – mõõdik, mille Shiller on kuulsaks teinud – on tõusnud küllaltki kõrgele tasemele. Praegu on see suhtarv 33,2 ning Shiller arvab, et see võib veelgi tõusta, sest 2000ndate tehnoloogiamulli ajal jõudis see lausa 45ni.

„Turg on aga jätkuvalt väga riskantne ning ma ei paneks liiga suurt raha aktsiatesse,“ lisas ta.