Goldmani aktsia kukub 11. päeva järjest

Legendaarse investeerimispanga Goldman Sachsi aktsia on madalseisus. Dow Jonesi indeksis on ainult üks aktsia, millel on kevhemini läinud, kirjutab CNN Money.

Goldmani aktsia on langenud juba 11 kauplemispäeva järjest. Tegemist on pikima langusejadaga alates 1999. aastast, mil Goldman New Yorgis börsile tuli.

Hiljutise languse järel on Goldmani turuväärtus langenud kokku 6 protsendi võrra. Tõsi, see on küllaltki väike langus. 2008. aasta finantskriisi ajal odavnes panga aktsia kaheksa päeva järjest ja kaotas kolmandiku väärtusest.

Goldmani kauplemisdivisjonil on viimasel ajal kehvasti läinud, sest toorainetega kauplemisel on saadud suuri kahjumeid. Teises kvartalis läks toorainetega kauplemine nii kehvasti, et varem pole pangal nii halba kvartalit olnud.

Lisaks sellele on turud olnud küllaltki rahulikud, mille tõttu on käibekasv aeglustunud. Volatiilsus aitab pangal kauplemisega seotud käivet tõsta.

„Turud on olnud küllaltki rahulikud,“ ütles CFRA Researchi analüütik Ken Leon. Tema hinnangul on 40 protsenti Goldmani ärist seotud kapitaliturgudega.

Goldmani aktsia on tänavu langenud 10 protsenti ning kehvemini on läinud ainult konglomeraadil 3M Inc.