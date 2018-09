Goldmani aktsiaturgude mõõdikud on punases

Oppenheimer ütles telefoniintervjuus MarketWatchile, et Goldmani raportit ei tohiks tõlgendada väga negatiivselt. „Me ei lehvita lippu ja ei ütle, et turgudel tuleb sügav karuturg,“ rõhutas ta.

Ta rääkis, et potentsiaalset langust pehmendavad mitmed asjaolud – näiteks madalate intressimäärade keskkond nii USAs kui ka mujal maailmas, vaatamata sellele, et keskpangad on oma poliitikasuunda muutmas.

Oodatakse, et Föderaalreserv tõstab selle kuu lõpus intressimäärasid, keskpanga kohtumine toimub 26. septembril. Oppenheimer lisas, et inflatsioon on jätkuvalt madal ning selle tõttu on ebatõenäoline, et Föderaalreserv tunneb vajadust intresse kiiremini tõstma hakata. Majanduse ülekuumenemist tema sõnul näha ei ole. „See on üks põhjustest, miks me ei näe praegu majanduslanguse tulekut,“ ütlesid Goldmani strateegid.

Oppenheimer rõhutas ühte lõiku Goldmani raportist, mis peegeldab rahapoliitika ja fiskaalse stimuleerimise ebatavalist kombinatsiooni, mis on aidanud aktsiaturgudel nõnda kõrget tootlust pakkuda. „Praegusest tsüklist on olnud raske aru saada,“ kirjutasid nad (loe katkendit raportist):

Tootlused on olnud väga head ning paljud investorid püüavad aru saada, kui kaua võiks majandustsükkel ja pulliturg kesta ning mis saab pärast edasi. Nendele küsimustele on raske vastata, sest majandustsüklist on olnud keeruline aru saada. Tegemist on väga ebatavalise tsükliga, mille tõttu pole ajaloolised võrdlused väga usaldusväärsed.

Karuturgu (20protsendiline langus eelmisest tipust) pole esinenud juba aastaid (vt. allpool olevat graafikut). See võib investorites ebakindlust tekitada. Suurte tõusudega ollakse harjunud. Goldman kirjutab, et järgnevatel aastatel on tootlused tagasihoidlikumad või liigub turg külgsuunas.