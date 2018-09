Kas tasub investeerida? USA jaekaupleja, mida Amazon pole nurka surunud

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Ajal, mil kõik vana kooli nn tellise- ja mördikauplused ägavad Amazoni surve all, on üks kauplusekett, mis on kõigest hoolimata suurepäraselt hakkama saanud. See on USA suurim sisustus- ja ehituskaupade poekett Home Depot.

Home Depot' aktsia kuulub Dow Jonesi tööstuskeskmise indeksisse, mis on USA vanim aktsiaindeks ning milles on vaid 30 valitud USA suurettevõtet eri tegevusharudest. Home Depot aktsia lisati indeksisse 1999. aastal.

Home Depot kauplusekett sai alguse 1978. aastal ning agressiivse laienemise ning mitme konkurendi väljaostmise kaudu on saadud suurimaks ehitus- ja sisustuskaupade kaupluseketiks USAs. Enne Home Depot’d oli USA suurim ehituskaupade poekett Lowe’s, mis on siiani Home Depot peamine konkurent.

Home Depot tegutseb kõikides USA osariikides, samuti Kanadas ning Mehhikos. 1990. aastate lõpus laieneti ka Lõuna-Ameerikasse, poed avati Tšiilis ja Argentinas, kuid need osutusid kahjumlikuks ning mõne aasta möödudes otsustati kauplused kohalikele firmadele ära müüa. Kohalikud firmad suutsid nende poodide baasil kasvada Lõuna-Ameerika kaheks suurimaks ehituskaupluste ketiks.

2006. aastal sisenes Home Depot Hiina turule, kuhu laieneti ühe kohaliku poeketi ostmise teel. Kuid Home Depot ärimudel Hiinas ei töötanud, nii et 2012. aastal sulges firma oma viimase poe Hiinas. Hiina ebaõnnestumise puhul on viidatud teatud vahele Home Depot' tee-seda-ise eetose ning Hiina kultuuri vahel. 2012. aastal möönis Home Depot, et ei lugenud õigesti riigi isu tee-seda-ise toodete järele. Nagu firma pressiesindaja ütles Wall Street Journalile antud intervjuus: „Turutrend näitab, et siin on tegemist rohkem tee-seda-minule kultuuriga.“

Home Depot' strateegia

Home Depot' visioon "Üks Home Depot" tähendab firma enda sõnul probleemivaba ostukogemust ükskõik, kuidas, millal või kus kliendid ostavad. Selle saavutamiseks plaanitakse kolme aasta jooksul investeerida poodidesse, tarneahelasse, digitaalsesse ostukogemusse ning töötajatesse üle 11 miljardi dollari. Võrdluseks võib tuua, et ligikaudu sama suur on Eesti aastane riigieelarve maht.

Tarneahela investeeringu maht on 1,2 miljardit dollarit järgmise viia aasta jooksul. Sellega võimaldatakse 90%-l USA elanikest saada tellitud kaup kätte samal või järgmisel päeval. Home Depot' eesmärk on teha kiireim, kõige tõhusam koduehituskaupade tarnesüsteem.

Kliendirühmad

Lisaks nendele klientidele, kes tegelevad ise oma eluaseme ehitamise ja remontimisega, on firmal ka professionaalsed kliendid, kes on professionaalsed ehitajad, renoveerijad, parandajad, paigaldajad, kinnisvarahaldurid jms. Nende jaoks on Home Depot mõelnud välja eeliseid tavaostjaga võrreldes. See tähendab soodsamaid hindasid, tarneteenust ning poe sissekäigu lähedal asuvaid parkimiskohti.

2015. aastal sisenes Home Depot kinnisvara hooldus- ja parandusteenuste turule, kui ostis Interline’i. Selle kliendid on peamiselt ettevõtted, mis tegutsevad majutusteenuste äris ning millel on üle riigi korterelamute kompleksid. 2017. aastal hakati Interline’i hooldus- ja parandusteenuseid pakkuma ka Home Depot' poodides Pro MRO teenuse alt.

Kolmas kliendirühm on kliendid, keda nimetatakse ka do-it-for-me ehk tee-seda-mulle klientideks (see on vastand do-it-yourself ehk tee-seda-ise terminile). Need on koduomanikud, kes ostavad ehitusmaterjalid poest ning palkavad professionaalid remondi- ja parandustöid tegema.

Home Depot pakub klientidele ka enda krediitkaarte, millel on sellised soodustused nagu 365päevane tagastusõigus ning professionaalsete klientide jaoks soodustused kütuse pealt ning pikendatud maksetähtajad. 2017. aastal avasid kaupluse kliendid 4,4 miljonit krediitkaardikontot, nii et kogu krediitkaardikontode arv jõudis 15 miljonini. 2017. aasta müügikäibest tehti 23% firma enda krediitkaartidega. Kuigi krediitkaardil on Home Depot' nimi, siis krediiti pakuvad selle jaoks kolmandad osapooled.

Tulemused

Tulemuste puhul on oluline mõista, et ehituskaupluste tegevusvaldkond on tsükliline ning see sõltub majanduse üldisest käekäigust. Arvestades sellega, et viimastel aastatel on USA majandusel läinud hästi, töötus on kukkunud minimaalsele tasemele ning sissetulekud on kasvanud, siis on mõistetav, et ka ehitusmaterjalide ja sisustustarvete kauplustel läheb hästi.

2017. majandusaastal (lõppes 2018. aasta jaanuari lõpus) suurenes Home Depot' käive 6,7%, saavutades 100 miljardi dollari taseme. Puhaskasumiks kujunes 8,6 miljardit dollarit, mida oli 13% rohkem kui eelmisel aastal.

Veebi kaudu tehtav müük moodustab 6,7% firma kogukäibest ning üle 45% veebis tehtud USA tellimustele tullakse järele poodidesse. Veebi kaudu tehtav müük kasvas 2017. aastal 21%.

Home Depot on oma strateegilises plaanis välja toonud, et 2020. majandusaastaks soovitakse müügikäive kasvatada 120 miljardi dollarini ning tegevuskasumi marginaal peaks selle juures olema 15% ning investeeritud kapitali tootlikkus 40%.

Firma tulemustest võib välja tuua, et viimasel viiel aastal on käiberentaablus pidevalt kasvanud, nii et ärikasumi marginaal on jõudnud 2013. aasta 10,6% pealt 14,6% peale ning puhaskasumi marginaal vastavalt 6,1% pealt 8,55% peale.

Majandustulemuste paranemise mõjul on ka aktsia hind tõusnud ning seda kiiremini kui turuindeks tervikuna. Nii on viimase viie aastaga Home Depot' aktsia kerkinud 175%, samal ajal kui konkurendi Lowe’si aktsia on tõusnud 139% ning turuindeks S&P 500 69%.

Home Depot maksab dividendideks välja ligikaudu 55% eelmise majandusaasta kasumist, eesmärk on dividendi igal aastal kasvatada. Lisaks tagastavad nad investoritele raha aktsiate tagasiostmise kaudu, nii et firma sõnul läheb kõik ärivajadustest üle jääv raha aktsiate tagasiostmiseks. 2018. aastal makstava dividendi, milleks on 3,70 dollarit, põhjal, on firma dividenditootlikkus 1,8%.

Valuatsioon

Võib öelda, et praegu on Home Depot' aktsia õiglaselt hinnatud. Kui viimasel viiel aastal on keskmine hinna-kasumi suhtarv olnud 20–23 vahemikus, siis ka praeguse analüütikute keskmise prognoosi kohaselt võib näha, et selle aasta kasumi järgi tuleb hinna-kasumi suhtarvuks 22 ning järgmise aasta järgi 20,6.

Viimased kvartalitulemused olid tugevad

Kui aasta alguses olid investorid Home Depot' suhtes skeptilised, siis pärast augustis tulnud viimaseid kvartalitulemusi on hinnang firma aktsiale jälle paremaks läinud. Nimelt veel veebruaris avaldatud tulemustes oli firma kasumimarginaal oodatust väiksem ning mais olid müüginäitajad oodatust nõrgemad.

Kuid 14. augustil avaldatud teise kvartali tulemused olid analüütikute keskmisest ootusest tublisti paremad. Lisaks tõstis ettevõte kasumiprognoosi. Kvartali aktsiapõhine kasum tuli 3,05 dollarit, mis oli rohkem kui analüütikute oodatud 2,85 dollarit. Aastaga tõusis kvartalikäive 8,4% ning aktsiapõhine puhaskasum lausa 36%. Ettevõte tõstis oma selle aasta käibe kasvu prognoosi 6,7% pealt 7% peale ning aktsiapõhise kasumi kasvuks oodatakse nüüd 29,2%. Selliste kasvunumbri juures võib aktsiat isegi soodsaks pidada.