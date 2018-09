Jack Ma: kaubandussõda võib kesta 20 aastat

Alibaba kaasasutaja Jack Ma andis kaubandussõja kohta sünge hoiatuse – see saab olema pikem ning suurema mõjuga, kui inimesed arvavad, vahendab Bloomberg.

Alibaba Group Holdingu juhatuse esimees ütles, et kaubandussõda võib kesta lausa 20 aastat ning jätkuda ka teiste USA presidentide ajal. Hiinal on vaja konfliktiga toimetulemiseks oma majandust tugevdada ning keskenduda kaubavahetusele Aafrika ja Kagu-Aasia riikidega.

„Lühiajaliselt satuvad Hiina, USA ja Euroopa ärikogukonnad hätta,“ nentis Ma. „See kestab veel kaua aega. Kui tahta lühiajalist lahendust, siis seda ei ole.“

Ettevõtja andis oma kommentaarid vaid paar tundi pärast seda, mil Hiina teatas, et kavatseb USA-le kehtestada uued vastutariifid. USA valitsus plaanib praegu kehtestada 200 miljardi dollari ulatuses Hiina kaupadele täiendavaid tariife. Ta nentis, et kaubanduspinged mõjutavad ka Alibaba äri, sest neilt tellitakse palju just USAst. Kehv olukord pakub siiski ka võimalusi, lisas ta.

„Me ei peaks keskenduma selle või järgmise kvartali kasumile. Või isegi järgmise aasta kasumile. See on suur võimalus,“ nentis ta. „Kui Alibaba ei suuda suurendamist jätkata, siis ei suuda ka teised Hiina firmad laieneda. Ma olen selles sada protsenti kindel.“